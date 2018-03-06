مقتل 32 شخصا بتحطم طائرة نقل روسية أثناء هبوطها في حميميم بسوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تحطم طائرة نقل روسية من طراز “آن-26” أثناء هبوطها في مطار حميميم، ووفق المعطيات فإن 26 راكبا و6 أعضاء من الطاقم كانوا على متن الطائرة المنكوبة وجميعهم لقوا حتفهم.

وقالت الدفاع في بيان: “يوم 6 آذار/ مارس في الساعة 3 من بعد الظهر بتوقيت موسكو تحطمت طائرة نقل روسية من طراز “آن-26″ أثناء هبوطها في مطار حميميم. ووفق المعطيات فإن 26 راكبا و6 أعضاء من الطاقم كانوا على متن الطائرة المنكوبة وجميعهم لقوا حتفهم”.

وقالت الوزارة الروسية إن سبب تحطم الطائرة في حميميم، وفقا للمعلومات الأولية، قد يكون عطل فني.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن طائرة “آن-26” اصطدمت بالأرض قبل وصولها إلى المدرج بـ 500 متر.

وذكرت الدفاع الروسية أن سبب تحطم طائرة النقل الروسية في حميميم قد يكون عطل فني.

وجاء في بيانها: “إن سبب تحطم الطائرة، وفقا للمعلومات الأولية، قد يكون عطل فني”.

وأضافت الوزارة أنه “وفقا للتقرير القادم من الموقع، لم يكن هناك تأثير بإطلاق ناري على الطائرة”، مؤكدة أن “لجنة وزارة الدفاع الروسية ستدرس جميع الفرضيات الممكنة لما حدث”.