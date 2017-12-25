ابنة 8 سنوات تعرضت للاغتصاب من خمسة صبيان لأشهر عدة… أصغرهم يبلغ 6 سنوات!

ذكرت الشرطة الهندية أنّ فتاة تبلغ ثماني سنوات اغتصبت لأشهر عدة من عصابة من الصبيان، من بينهم صبي يبلغ ستة سنوات فقط، وفق ما ذكر موقع “ميرور” البريطاني.

وظهرت الجريمة المروعة في كوندوا بعد أن اشتكت الضحية المزعومة من آلام في المعدة، فأخذها والدها إلى الطبيب. وبعد الفحص، أخبر الطبيب والدي الفتاة أنّها تعرّضت للاغتصاب.

وأكّد كبار المفتشين ميلند جيكواد لصحيفة التايمز الهندية أنّ الفتاة خضعت لاستجواب حسّاس، وقال: “كشفت الفتاة أنّ الصبيان الخمسة كانوا يأخذونها إلى شقة في أحد المباني ويغتصبونها”. وتمكّنت الشرطة من القبض على صبي يبلغ 18 سنة وأربعة قاصرين تتراوح أعمارهم بين 12 و10 و9 و6 سنوات.

ركّزت أزمة الاغتصاب في الهند بشكل حاد على اغتصاب وقتل شابة تبلغ 23 سنة في حافلة في دلهي عام 2015. وأثارت هذه القضية احتجاجات ومطالب ضخمة للقيام بالمزيد من الأعمال والتنبّه أكثر بشأن قضية العنف الجنسي تجاه المرأة.

تتعرّض امرأة للاغتصاب كل 15 دقيقة في الهند، وقد سجّلت نحو 34 ألف حالة اغتصاب عام 2015.