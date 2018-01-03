“بائعة هوى” تنجب طفلاً وتعود إلى عملها بعد 30 دقيقة !

كشفت الشرطة في انكلترا عن أن بائعة هوى عادت الى العمل في شارع “الضوء الأحمر” red light district بعد 30 دقيقة من الإنجاب.

وكانت الشرطية في قسم المساعدة الاجتماعية جاكي فيربانكس، تساعد عاملات الجنس في طريق هيسل لمدة 10 أعوام، وتقول إن هناك 40 منهن يعملن في المنطقة في أوقات مختلفة.

إشارة الى أن العديد منهن ينحدرن من خلفيات تعرضن خلالها للإيذاء البدني والجنسي، وفي حين أن قسماً منهن من دون مأوى.

وتشرح الشرطية جاكي أن عدداً كبيراً من بائعات الهوى تُعانين من مشاكل صحية عقلية بالإضافة الى مشاكل أخرى مثل الاتجار وغيرها.