في دولة عربية.. قام بدعوة صديقه إلى منزله ليمارس الجنس مع زوجته.. فهذا ما حصل !

بدأت نيابة طلخا، تحت إشراف المستشار أيمن عبدالهادي، المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، الخميس، التحقيق في واقعة قيام زوج بتخدير زوجته ليغتصبها صديقه حتى حملت منه سفاحا، بحجة عدم قدرته على الإنجاب.

تلقى اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد أحمد خيري، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة طلخا من أسرة «أ.ال»، 21 سنة، ربة منزل، بقرية كفور العرب دائرة المركز، يتهم زوجها «أ.ع»، 26 سنة، فلاح، بتخديرها دون علمها، وقدمها لصديقه «ع.ز» ليغتصبها حتى حملت منه، بحجة عدم قدرته على الإنجاب، مؤكدين اعتراف صديقه لهم بتفاصيل الواقعة.

انتقل الرائد أحمد شبانة، رئيس مباحث طلخا، تحت إشراف العميد محمد شرباش، رئيس البحث الجنائي للقرية، برفقة قوة من المباحث وتمكنوا من القبض على الزوج والصديق.

واعترف الصديق بتفاصيل الواقعة، قائلا: «فوجئت بالزوج يطلب مني ممارسة الجنس مع زوجته لأنه فشل في الإنجاب منها، وطرق جميع الأبواب لحل تلك المشكلة ولم ينجح، وأصبح يشعر بالضعف والخزي أمام أسرتيهما، وأنه سيقوم بتخديرها دون علمها على أن أقوم بممارسة الجنس معها حتى تحمل مني دون علمها، وبالفعل حدث ذلك، وبعدها احتفل هو وزوجته بالحمل، ولكن إحساسي بالذنب دفعني للتوجه لأسرة الزوجة وإخبارها بالحقيقة، والتأكيد أن الجنين الذي تحمله هو ابني».

وطالب الصديق بإجراء تحاليل DNA للجنين للتأكد من أنه ابنه، مؤكدا رغبته في الحصول عليه عقب الولادة، فيما أنكر الزوج الواقعة وادعى أن صديقه يروج أكاذيب ضده وضد زوجته.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق، وجار العرض على النيابة.

وسادت حالة من الغضب بين أسرة الزوجة وأهالي القرية لغرابة الواقعة وبشاعتها، وحاولوا الفتك بالزوج لولا تدخل الشرطة، التي فرضت تمركزات أمنية لملاحظة الحالة الأمنية بالقرية.