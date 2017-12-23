بالفيديو: لحظات مؤلمة عاشها شاب… تزحلق على المصعد فوقعت الكارثة

عاش أحد محبي لعبة الرشق بالسهام لحظات مؤلمة جداً بعدما انزلق على مصعد كهربائي تحت الأرض في لندن.

وبحسب الفيديو الذي وثّق الحادثة، فقد ظهر الشاب فريدي اندروز، 22 عاماً، وهو يرتدي زياً كاملاً لكرة القدم، ينزلق على المصعد.

والمؤسف هو أن خلال هذه الحادثة عاش الشاب لحظات مؤلمة جداً إذ ارتطم بأحد أزرار التوقف في الحالات الطارئة.

ولسوء حظ الشاب، فإن الحادثة لم تنته هنا، إذ إنه عاد وارتطم بعبوة معدنية أخرى قبل أن “يطير” ويحط على المصعد المعاكس أمام أحد الرجال.

واللافت هو أن الشاب اندروز قال إنه لم يشعر بالألم في ذلك الوقت وذلك بسبب كمية المشروب التي استهلكها.