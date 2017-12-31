آلاف الإسرائيليين يواصلون التظاهر ضد “فساد نتنياهو”

واصل آلاف الإسرائيليين تظاهراتهم وسط مدينة تل أبيب، ضد ما وصفوه بـ”الفساد الحكومي” وللمطالبة بتسريع التحقيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد الموجهة ضده.

وخرجت مساء السبت مظاهرة حاشدة في ساحة “روتشيلد” بتل أبيب رفعت فيها لافتات كتب عليها: “نتنياهو إلى السجن”، “الحكومة عالم سفلي”، “نقول لنتنياهو عد إلى منزلك فأنت فاشل”.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرنوت” فإن هذه التظاهرة هي الـ58 “ضد نتنياهو وفساد حكومته” منذ ديسمبر/ كانون أول من العام الماضي.

وحققت الشرطة الإسرائيلية مع نتنياهو منذ ديسمبر/ كانون ثاني 2016، 7 مرات في قضيتي الفساد المعروفتين بالملفين “1000” و”2000″، آخرها الجمعة، في جلسة استمرت لنحو أربع ساعات، وفق الإعلام العبري.

ويشتبه بنتنياهو في الملف 1000 بالحصول على هدايا ثمينة من رجال أعمال إسرائيليين، أما في الملف 2000 فيشتبه به بالتفاوض مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية أرنون موزيس، للحصول على تغطية إخبارية منحازة مقابل التضييق على صحيفة “إسرائيل اليوم” المنافسة.

وينبغي على الشرطة توصية المستشار القانوني للحكومة أفيخاي مندلبليت بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، قبل الشروع في محاكمته، وهو ما لم يحصل حتى الآن.

المصدر الأناضول