أردوغان: لم أتخذ قرارا بعد بشأن التواصل مع ترامب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إنه لم يتخذ قرارا بعد بالتواصل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد قراره الاعتراف بمدينة القدس المحتلة “عاصمة لإسرائيل”، دون ان ينفي إمكانية التواصل لاحقا.

وفي مؤتمر صحفي قبيل جولة خارجية له تشمل السودان وتشاد وتونس، قال الرئيس التركي إنه كان يتوجب على ترامب أن يتصل به قبل أن يتخذ قراره بشأن القدس المحتلة، وأوضح أنه “لو كان ترامب استشارنا قبل اتخاذ قراره بشأن القدس بصفتنا الرئيس الدوري لمنظمة التعاون الإسلامي، ما كان وقع بهذا الخطأ”.

وكان الرئيس التركي وجه انتقادات حادة للولايات المتحدة الأمريكية على خلفية قرار ترامب الأخير بخصوص القدس، فيما أكد السبت استعداد بلاده للعمل من أجل القدس مع 128 دولة “فشلت أمريكا في شراء مواقفها”، وصوتت لصالح مشروع قرار يرفض تغيير وضع المدينة المحتلة.

المصدر وكالات