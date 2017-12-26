أردوغان وملك الأردن يواصلان التنسيق هاتفيا بشأن القدس

تلقى ملك الأردن الملك عبدالله الثاني، الاثنين، اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تم خلاله بحث آخر التطورات المتعلقة بالقدس. وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.

وجرى، خلال الاتصال، التأكيد على ضرورة دعم الأشقاء الفلسطينيين، وحماية القدس في ضوء قرارات قمة منظمة التعاون الإسلامي الأخيرة، وتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة برفض القرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأشار الجانبان، وفق وكالة الأناضول التركية، إلى أن التنبيهات البنّاءة ستكون مفيدة من أجل عدول الولايات المتحدة عن خطوتها الخاطئة.

واتفق الجانبان على مواصلة تنسيق الجهود المشتركة، والعمل معا للحفاظ على الوضع القائم في مدينة القدس

المصدر عربي 21