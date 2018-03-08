ألمانيا: الاتحاد الأوروبي يجب أن يرد على رسوم أميركا

قالت وزيرة الاقتصاد الألمانية بريجيته تسيبريس اليوم الخميس، إنه يتعين على #الاتحاد_الأوروبي أن يرد إذا فرض الرئيس الأميركي دونالد #ترمب رسوماً جمركية مقترحة على #واردات_الصلب و#الألومنيوم، وإنه سيكون على الاتحاد أن يتقدم بشكوى أمام #منظمة_التجارة العالمية.

وقالت تسيبريس متحدثة للتلفزيون الألماني: “أعتقد أن علينا، كاتحاد أوروبي، أن نرد لأن ملف المنافسة هو مع الاتحاد الأوروبي”.

وأضافت: “يبدو أن علينا أن نتقدم بشكوى لمنظمة التجارة العالمية على كل حال”.

المصدر

برلين – رويترز