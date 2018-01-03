أمريكا تدعو إيران إلى “رفع الحظر” عن مواقع التواصل الاجتماعي

دعت الولايات المتحدة، الثلاثاء، إيران التي تشهد احتجاجات في مدن عدة تنديدًا بغلاء المعيشة والبطالة، إلى “رفع الحظر” عن تطبيقي “إنستغرام” و”تليغرام” ومنصات إعلامية أخرى، بحسب وكالة “أسوشييتد برس”.

ونقلت الوكالة عن وكيل وزارة الخارجية الأمريكي، ستيف غولدستين، قوله إن “الولايات المتحدة تريد من إيران أن تفتح تلك المواقع”.

وأضاف أن “تطبيقي انستغرام وتيلغرام ومنصات أخرى (لم يذكرها) هي سبل مشروعة للتواصل”.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن “الولايات المتحدة لا تزال تتواصل مع الإيرانيين باللغة الفارسية من خلال حسابات الخارجية الأمريكية على فيسبوك، وتويتر، ومنصات أخرى”.

وتابع: “الولايات المتحدة تريد تشجيع المحتجين على مواصلة القتال من أجل ما هو صحيح”.

ولفتت وكالة أسوشييتد برس، إلى أن الولايات المتحدة تشجع الإيرانيين على استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية المعروفة باسم “في بي ان”.

وتساعد هذه الشبكات على إنشاء روابط مشفرة بين أجهزة الكمبيوتر ويمكن استخدامها للوصول إلى المواقع المحجوبة.

وأمس الأول الأحد، قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن سلطات البلاد قرّرت مؤقتًا حجب تطبيقي “إنستغرام” و”تيلغرام”.

وتشهد إيران، منذ الخميس الماضي، مظاهرات بدأت في مدينتي مشهد وكاشمر (شمال شرق)، احتجاجًا على غلاء المعيشة، وتحولت فيما بعد إلى مظاهرات تطلق شعارات سياسية وامتدت لاحقًا لتشمل مناطق مختلفة، من بينها العاصمة طهران.

وبلغت حصيلة قتلى المظاهرات حتى اليوم 23 مدنيًا، فيما أوقفت السطات الإيرانية أكثر من 500 مشارك بالاحتجاجات، وفق بيانات رسمية، وأخبار تناقلتها وسائل إعلام محلية.