أمريكا تعرض مكافأة مالية مقابل معلومات عن قائد طالبان

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية رصد مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يساعد في العثور على مسؤول بحركة طالبان الباكستانية ارتبط بمحاولة تفجير سيارة بمدينة نيويورك عام 2010.

وقالت الخارجية في بيان رسمي إن المكافأة مقابل معلومات تقود إلى تحديد مكان 3 زعماء رئيسيين مرتبطين بمنظمة طالبان والجماعات التابعة لها.

وأبرز قيادات طالبان الذين عرضت أمريكا مكأفاة بالملايين للعثور عليهم مولانا فضل الله القائد الجديد لطالبان بالإضافة إلى رصد 3 ملايين دولار مكافأة لمن يقدم معلومات عن زعيمي جماعتين مرتبطين بطالبان وهما عبد الولي من تنظيم جماعة الأحرار ومانغال باغ من تنظيم “عسكر الإسلام”.

وتعود الحادثة التي تلاحق واشنطن على خلفيتها قيادات طالبان إلى محاولة تفجير سيارة مفخخة في تايمز سكوير بمدينة نيويورك عام 2010.

وكانت شرطة نيويورك في حينه قالت إنها أبطلت مفعول عبوة ناسفة في المدينة وصفتها بأنها من “أعمال الهواة” وتتألف من مزيج يحوي غاز بروبان وحاويتي غازولين وأسلاك كهربائية وألعاب نارية مجهزة بساعة توقيت بعد قيام باعة متجولين بالإبلاغ عنها.

وأجرى مكتب التحقيقات الفيدرالية “أف بي آي” تحقيقات مطولة وعمليات مراجعة لمئات الساعات لصور التقطتها كاميرات المراقبة في المنطقة لمعرفة الفاعل الذي قام بعد زرع العبوة الناسفة والانسحاب بعد خلع ملابسه والتواري عن الأنظار.

المصدر وكالات