أوروبا تدعو جميع الأطراف في إيران إلى الابتعاد عن العنف خلال التظاهرات

دعا الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، جميع الأطراف في إيران إلى الابتعاد عن العنف خلال التظاهرات المناهضة للنظام في إيران.

جاء ذلك في بيان أصدرته دائرة العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي، حول أحداث العنف التي وقعت خلال التظاهرات المستمرة في إيران.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب التظاهرات المستمرة في إيران وازدياد أحداث العنف فيها.

وأضاف البيان “بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، كانت مسألة حقوق الإنسان قضية محورية في علاقتنا مع إيران، فالتظاهر السلمي وحرية التعبير حق أساسي بالنسبة إلى كل دولة، وإيران ليست استثناء”.

ولفت البيان إلى أن الاتحاد في حالة تواصل مع السلطات الإيرانية، مضيفا: “ندعو جميع الأطراف إلى الابتعاد عن العنف وضمان حرية التعبير، وسيواصل الاتحاد الأوروبي متابعة الوضع”.

وتشهد إيران منذ الخميس الماضي، تظاهرات بدأت في مدينتي مشهد وكاشمر (شمال شرق) احتجاجا على غلاء المعيشة، تحولت فيما بعد إلى تظاهرات تطلق شعارات سياسية، وامتدت لاحقا لتشمل مناطق مختلفة من بينها العاصمة طهران.

وكانت آخر حصيلة قتلى التظاهرات قد بلغت 23 مدنيا على الأقل، فيما أوقفت السلطات الإيرانية أكثر من 1000 من المشاركين في الاحتجاجات، وفق بيانات رسمية، وأخبار تناقلتها وسائل إعلام محلية.