أول تعليق من الاتحاد الأوروبي على تظاهرات إيران

في أول تعليق على انتفاضة الشعب الإيراني، أعرب الاتحاد الأوروبي عن “أمله” في أن “تضمن” #طهران حق التظاهر، وذلك في اليوم السادس من التظاهرات التي شهدتها إيران ضد النظام.

وقالت متحدثة باسم وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني “تابعنا التظاهرات التي قام بها المواطنون الإيرانيون خلال الأيام الماضية. كنا على اتصال بالسلطات الإيرانية، ونتوقع أن يكون الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير مضمونا بعد التصريحات العلنية للرئيس روحاني”.

وأضافت: “سنواصل رصد التطورات”.

وتشهد إيران تظاهرات مستمرة منذ الخميس احتجاجاً على الضائقة الاقتصادية ورفضا لسياسات حكومة الرئيس حسن روحاني، وقتل خلالها ما مجموعه 20 شخصا على الأقل حسب التلفزيون الإيراني، واعتال المئات.

وهي أكبر موجة تظاهرات منذ الحركة الاحتجاجية ضد إعادة انتخاب الرئيس السابق المحافظ محمود أحمدي نجاد عام 2009 والتي قابلها النظام بموجة قمع شديدة.

وكان روحاني أكد رفضه “العنف وتدمير الممتلكات العامة”، مشددا في الوقت نفسه على أنه يجب تأمين “مساحة يتمكن عبرها أنصار الثورة والشعب من التعبير عن قلقهم اليومي”.

من جهته، اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاثنين أن “زمن التغيير” حان في إيران، بعدما أكد في وقت سابق أن “الأنظمة القمعية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد

المصدر بروكسل – فرانس برس،