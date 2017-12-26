إسرائيل تتواصل مع 10 دول لنقل سفاراتها إلى القدس

أعلنت نائبة وزير الخارجية الاسرائيلي تسيبي هوتوفلي الاثنين أن إسرائيل تتواصل “مع عشر دول على الأقل” لتنقل سفاراتها إلى #القدس بعد قرار واشنطن الاعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل.

وقالت هوتوفلي للإذاعة العامة “نحن على اتصال بعشر دول على الأقل بعضها في أوروبا” لتنقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس.

وأدلت بهذا التصريح غداة إعلان غواتيمالا نيتها نقل سفارتها إلى القدس.

ولم تكشف المسؤولة الإسرائيلية أسماء الدول التي قد تتخذ هذه الخطوة، مكتفية بالقول إن “إعلان ترمب سيخلق تيارا لم نر حتى الآن سوى مقدماته”.

وأوردت الإذاعة العامة نقلا عن مصادر دبلوماسية إسرائيلية أن هندوراس والفيليبين ورومانيا وجنوب السودان بين الدول الذي قد تتخذ هذه الخطوة.

لكنها أوضحت أن الأمر يقتصر حاليا على اتصالات ولا يشمل مفاوضات ملموسة لنقل سفارات هذه الدول الى القدس في موعد وشيك.

وأعلن رئيس غواتيمالا جيمي موراليس الأحد أن بلاده ستنقل سفارتها في #إسرائيل إلى القدس، في قرار رحب به رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لكنه لقي تنديدا شديدا من قبل الفلسطينيين باعتباره “عملا مخزيا”.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، قد اعترف هذا الشهر بالقدس عاصمة لإسرائيل.

المصدر

القدس – فرانس برس