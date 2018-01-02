إصابة أحد عناصر الشرطة العراقية بانفجار عبوة في محافظة الأنبار
أعلن مصدر عسكري عراقي عن انفجار عبوة ناسفة شمالي الرمادي في محافظة الأنبار، مما أسفر عن إصابة أحد عناصر الشرطة العراقية.
وأوضح المصدر أن العبوة الناسفة كانت مثبتة أسفل سيارة شخصية لأحد منتسبي الشرطة في منطقة الوذياب شمال الرمادي، لافتا الى أن قوة من الجيش طوقت منطقة البوذياب لغرض تفتيشها والبحث عن العناصر الإرهابية التي نفذت الهجوم، في وقت تنفذ تلك القوات تطهير المنطقة من العبوات الناسفة بعدما على منطقة البوذياب شمال الرمادى.
المصدر وكالات