إصابة أحد عناصر الشرطة العراقية بانفجار عبوة في محافظة الأنبار

أعلن مصدر عسكري عراقي عن انفجار ​عبوة ناسفة​ شمالي الرمادي في محافظة الأنبار، مما أسفر عن إصابة أحد عناصر ​الشرطة العراقية​.

وأوضح المصدر أن العبوة الناسفة كانت مثبتة أسفل ​سيارة​ شخصية لأحد منتسبي الشرطة في منطقة الوذياب شمال الرمادي، لافتا الى أن قوة من ​الجيش​ طوقت منطقة البوذياب لغرض تفتيشها والبحث عن العناصر الإرهابية التي نفذت الهجوم، في وقت تنفذ تلك القوات تطهير المنطقة من العبوات الناسفة بعدما على منطقة البوذياب شمال الرمادى.

المصدر وكالات