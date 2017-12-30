إيراني أفتى باغتيال القاضي السعودي الجيراني

أفتى إيراني لأفراد الخلية الإرهابية التي اختطفت القاضي السعودي، #محمد_الجيراني، بقتله ودفنه، وذلك بعد 48 ساعة من اختطافه قبل أكثر من عام في محافظة #القطيف (شرق السعودية)، حسبما كشفت مصادر مطلعة لصحيفة “الشرق الأوسط”.

وحسب المصادر، فإن المختطفين واجهوا مأزق عدم قدرتهم على إخفاء القاضي الجيراني لفترة أطول في إحدى المزارع المهجورة في #العوامية، مما دفعهم إلى الاستعانة برجل دين في إيران أفتى لهم بجواز قتله، فتم ذلك بعد ورود التوجيه لهم مباشرة.

وكان القاضي الجيراني قد اختطف من منزله ببلدة تاروت التابعة لمحافظة القطيف السعودية في ديسمبر/كانون الأول 2016، وقبل أسبوع تم العثور على رفاته، في حين قتلت قوات الأمن السعودية أحد الإرهابيين الضالعين في الجريمة، واعتقلت أخاه غير الشقيق.

المصدر العربية نت