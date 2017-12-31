إيران.. محتجون يهاجمون مقرا للحرس الثوري في بندر عباس

هاجم محتجون إيرانيون، ليل السبت، مقرا للحرس الثوري الإيراني في بندر عباس جنوب إيران.

ونشر مقطع فيديو على “يوتيوب” يبين غضب المحتجين أثناء هجومهم على مقر الحرس الثوري.

وكان متظاهرون إيرانيون، قد قاموا ليل السبت، بتمزيق صور قائد فيلق القدس، الذراع العسكري الخارجي للحرس الثوري قاسم سليماني في مدينة شيراز وهي سادس أكبر مدينة في إيران بعد كل من طهران ومشهد وأصفهان وتبريز وكرج.

وهتف المتظاهرون “سليماني مجرم سليماني قاتل”.

هذا وانطلقت ظهر السبت، شرارة اليوم الثالث من #انتفاضة الإيرانيين المستمرة ضد النظام الحاكم، بمظاهرة حاشدة من وسط العاصمة #طهران، وسط دعوات في أغلب المدن والمحافظات الإيرانية لانطلاق مظاهرات عارمة بعد ظهر اليوم.

فيما قتل 4 متظاهرين إيرانيين، مساء السبت، بينما جرح عدد آخر بنيران #الحرس_الثوري الذي هاجم مظاهرة ليلية بمدينة “درود”، الواقعة بمحافظة لورستان وسط #إيران، والتي شهدت خروج آلاف المتظاهرين بالتزامن مع استمرار تظاهرات الإيرانيين بسائر المدن والمحافظات ليلاً.

ويستمر المتظاهرون بإطلاق شعارات مناهضة لرموز النظام ورأسه المرشد الأعلى، علي خامنئي، ويطالبون برحيلهم وكذلك إخراج قوات الحرس الثوري من سوريا ودول المنطقة والالتفات إلى فقر الإيرانيين وأوضاعهم المعيشية المتدهورة، بدل إنفاق ثرواتهم على دعم الإرهاب والحروب العبثية

المصدر العربية