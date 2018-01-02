ارتفاع حصيلة القتلى إلى 17 في الاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن الإيرانيّة

ارتفعت حصيلة قتلى الاحتجاجات في إيران إلى سبعة عشر قتيلا بعد سقوط خمسة قتلى في الاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن في محافظة أصفهان.

وقد ذكرت وسائل إعلام أنّ اشتباكات عنيفة جرت بين محتجين وقوات الأمن بمحافظة أصفهان واعترفت السلطات الايرانية بمقتل اثني عشر متظاهرا برصاص قوات الأمن منذ انطلاق التظاهرات، بينما ما ارتفع عدد المعتقلين إلى أكثر من ستمئة.

ولقي شرطي إيراني مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون في نجف آباد وسط البلاد خلال التظاهرات التي تشهدها إيران منذ ستة أيام، بحسب ما نقل موقع الكتروني تابع للتلفزيون الرسمي.

ولفت مصدر حكومي إلى أنّ شخصا أطلق النار من سلاح صيد على قوات الأمن ما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة ثلاثة آخرين”، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وذكر التلفزيون الرسمي أنّ متظاهرين حاولوا الاستيلاء على مراكز للشرطة وقواعد عسكرية، دون تقديم أي معلومات تفصيلية.

ونقلت وكالة العمال الإيرانية للأنباء عن عضو بالبرلمان قوله إن شخصين قتلا بالرصاص في بلدة إيذه في جنوب غرب البلاد الأحد فيما أصيب عدد آخر. ولم يتضح ما إذا كان الشخصان ضمن العشرة الذين تحدث عنهم التلفزيون الإيراني.

وتحولت المظاهرات إلى العنف في مدينة شاهين شهر بوسط البلاد. وأظهرت لقطات مصورة محتجين يهاجمون الشرطة ويقلبون سيارة ويشعلون النار فيها.

وأوضحت تقارير أيضا بخروج مظاهرات في مدن سنندج وكرمانشاه وكذلك جابهار في الجنوب الشرقي وعيلام وإيذه في الجنوب الغربي.

وتستمر الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران لليوم السادس

المصدر سكاي نيوز عربية