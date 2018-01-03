الأمم المتحدة تدعو إيران لاحترام حقوق المتظاهرين

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، في بيان عن أسفه إزاء مقتل المشاركين في المظاهرات الاحتجاجية في إيران، وحث النظام الإيراني على احترام حقوق الشعب الإيراني في التعبير عن آرائه بحرية وعقد التجمعات السلمية.

هذا بينما أكد مسؤولون ايرانيون أن 21 شخصا قتلوا واحتجز أكثر من ألف شخص في تجمعات احتجاجية في مدن مختلفة في إيران.

من جهته، قال فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة “نأسف على الأرواح التي فقدت ونأمل أن يتم الامتناع عن استخدام المزيد من العنف”.

وأضاف: نتوقع أن يتم احترام الشعب الإيراني وحقه في التعبير عن آرائه واحترام التجمعات السلمية “.

يأتي هذا بينما طلبت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي، اليوم الثلاثاء، عقد اجتماعين طارئين لمجلس الأمن في نيويورك ومجلس حقوق الإنسان في جنيف، لبحث التطورات في إيران، والحرية التي يطالب بها الشعب الإيراني.

وكان مرشد النظام الإيراني علي خامنئي وصف الثلاثاء المحتجين بالعملاء للخارج واتهم “أعداء البلاد” بالوقوف وراء انتفاضة الشعب التي هزت إيران منذ الخميس الماضي.

وبدأت الاحتجاجات في إيران اليوم بداية ضد تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي وموجة الغلاء والضغوط الاقتصادية على الشعب وسرعان ما تحولت إلى مطالب برحيل النظام ورموزه وعلى رأسهم المرشد خامنئي.

المصدر

العربية.نت – صالح حميد