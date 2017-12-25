البرلمان الإيراني يبحث الاعتراف بالقدس عاصمة أبدية لـ فلسطين

وافق البرلمان الإيراني على مناقشة مشروع قرار مستعجل، يقضي بالاعتراف بالقدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، إن البرلمان صوّت خلال جلسته العلنية الأحد، بالموافقة على مناقشة مشروع قرار مُلحق بقانون “دعم الثورة الإسلامية للشعب الفلسطيني”، وبأغلبية ساحقة حيث موافقة 187 نائبا من أصل 235 نائبا حضروا الجلسة.

ويقضي القرار بمناقشة اعتراف الجمهورية الإيرانية بالقدس الشريف كعاصمة أبدية لدولة فلسطين، وقد بُلغت اللجان النيابية المتخصصة من أجل دراسة المشروع وبشكل معمّق، ووضعه في غضون 48 ساعة على سلم أعمال البرلمان من أجل المصادقة عليه.

المصدر عربي 21