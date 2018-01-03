البيت الأبيض: قرار تغيير النظام بطهران يعود لشعب إيران

قالت المتحدثة باسم البيت الابيض سارة ساندرز، الثلاثاء، إن قرار تغيير النظام في طهران يعود للشعب الإيراني.

وأضافت في مؤتمر صحفي “يجب على الأسرة الدولية أن تعبر عن دعمها للشعب الإيراني”.

وأشارت إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد يغير سياسته الخارجية مع التطورات في إيران.

وأضافت “ترمب يريد أن يشهد توقف دعم إيران للإرهاب”، وقالت”ترمب يود أن تحترم إيران حقوق الإنسان وتتوقف عن كونها راعية للإرهاب”.

هذا ودعا البيت الأبيض القيادة الإيرانية إلى احترام حق المواطنين في التظاهر وذلك بعد سادس يوم من الاحتجاجات والتي شهدت انتشار أعداد كبيرة من شرطة مكافحة الشغب في عدة مدن.

وقالت ساندرز للصحفيين “إن الولايات المتحدة تؤيد الشعب الإيراني وتدعو النظام إلى احترام الحقوق الأساسية لمواطنيه بالتعبير السلمي عن رغبتهم في التغيير”.