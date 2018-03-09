الجنرال سكاباروتي: موسكو توسع نفوذها في السعودية ومصر ما ينعكس سلبا على استقرار لبنان

أعلن القائد العام لقوات “الناتو” في أوروبا الجنرال كورتيس سكاباروتي ، أن روسيا توسع نفوذها في بعض دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على حساب المصالح الأميركية في المنطقة.

وجاء في بيان نصي رفعه سكاباروتي إلى لجنة مجلس الشيوخ الأمبركي لشؤون القوات المسلحة، أن “روسيا تكثف مساعداتها المقدمة لدول الشرق الأوسط وتعمق تعاونها مع إيران وتوسع نفوذها في المملكة العربية السعودية ومصر وليبيا وقبرص”. واعتبر أن هذه المساعي “تغير الديناميات الإقليمية وتنعكس سلبا على أمن إسرائيل ، وعلى استقرار لبنان ، وكذلك على المصالح الأميركية الأخرى في المنطقة”.

وبحسب الجنرال سكاباروتي ، فإن روسيا “تستفيد من الخلافات السياسية بين تركيا وحلفائها في “الناتو”، ويمكن أن تستغلها بهدف تقويض الثقة والوحدة في صفوف الحلف”، مؤكدا عزم قيادة قوات “الناتو” في أوروبا على “حماية وتعزيز العلاقات” بين أنقرة وواشنطن .

المصدر تاس