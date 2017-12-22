“الجيش الوطني اليمني” يأسر قائدا حوثيا كبيرا

أكدت مصادر عسكرية في جبهة حمك، الواقعة بين محافظتي إب والضالع، أن قوات الجيش اليمني أسرت قياديا حوثيا مقربا من زعيم أنصار الله عبد الملك الحوثي.

وذكر موقع “سبتمبر نت”، وهو الموقع الرسمي للجيش الوطني اليمني، أن مشرف مليشيا الحوثي بمحافظة إب، محمد حسين الحوثي، وثلاثة من مرافقيه، تم أسرهم على أيدي الجيش الوطني في جبهة حمك.

وبحسب ما أوضح الموقع، فإن الأسرى يجري التحقيق معهم حاليا.

وأفاد الموقع بأن المشرف الحوثي، وهو من محافظة صعدة، كان في جولة استطلاعية مع ثلاثة من مرافقيه، وحاول المرور بسيارة عادية ودون سلاح -سوى مسدسات- متخفيا هو ومرافقيه كمدنيين، غير أن الاستخبارات العسكرية للجيش الوطني كانت تتبع وترصد تحركاته، وتمكنت من إيقاعه أسيرا.

المصدر عربي 21