الحوثيون يتكبدون خسائر فادحة خلال ساعات

قتل أكثر من 45 من ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران خلال 24 ساعة من المواجهات على الساحل الغربي.

ومن بين القتلى قيادي يدعى أبو ثابت، الذي لقي مصرعه في غارات للتحالف العربي، وفق ما أفاد مراسلنا.

وفي تطور آخر اقتحمت الميليشيات الانقلابية قرى في مديرية التعزية شمالي تعز، بعد مواجهات مع الأهالي.

وهجرت الميليشيات عدداً من العائلات بالتزامن مع حملة اعتقالات. كما شنت قصفاً بالمدفعية على المنطقة، ما تسبب في موجة تهجير جديدة للسكان.

وكان المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تركي المالكي، دعا، الأربعاء، جميع الأطراف إلى الالتزام بالقرارات الدولية، لمنع تهريب الأسلحة الى ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وأكد المالكي، خلال مؤتمر صحفي، نجاح قوات الشرعية بدعم جوي ولوجستي من التحالف، في تحقيق تقدم على عدد من الجبهات وتكبيد المتمردين خسائر كبيرة.

وأظهرت مقاطع فيديو عرضها العقيد المالكي، تدمير التحالف لصواريخ سام 7، ومخازن أسلحة للميليشيات، مؤكداً ضبط أسلحة حصل عليها المتمردون من إيران.

كما أكد المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية أن التحالف سيستمر في تقديم المساعدات الطبية والغذائية للشعب اليمني.

وأضاف أن هناك جهداً كبيراً لتعقب قياديي ميليشيات الحوثي بالتعاون مع اليمنيين، متهماً المتمردين باستخدام المدنيين دروعاً بشرية.

المصدر سكاي نيوز عربية