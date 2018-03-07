الخارجية الأميركية: كوريا الشمالية إغتالت الأخ غير الشقيق للزعيم كيم جونغ أون في ماليزيا

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة خلصت من خلال تحرياتها، إلى أن بيونغ يانغ استخدمت غاز الأعصاب في إكس لإغتيال الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في ماليزيا عام 2017، وفرضت عقوبات إضافية على كوريا الشمالية .

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نوريت في بيان، إن الحكومة الأميركية اتخذت هذا القرار في 22 فبراير بموجب القانون الأميركي الخاص بالقضاء على الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والحروب لعام 1991.

وأضافت أن العقوبات الإضافية على بيونغ يانغ دخلت حيز التنفيذ في الخامس من آذار، بعد نشر نتائج تحرياتها رسميا.

المصدر وكالات