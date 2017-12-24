الدنمارك تعلن رسميا وقف دعمها المالي لمؤسسات فلسطينية

قررت الدنمارك وقف كافة المساعدات المالية التي تقدمها للمنظمات الفلسطينية، وتشديد اشتراطات التحويلات المالية للمنظمات الفلسطينية غير الحكومية.

وأعلنت الخارجية الدنماركية في بيان صحفي، إيقافها للمساعدات المالية، وتصعيب شروط تقديم الأموال للمنظمات الفلسطينية غير الحكومية، بعد ضغوط مورست عليها من قبل جهات إسرائيلية.

وذكر وزير الخارجية الدنماركي أندرس سامويلسن، أن الوزارة أجرت على مدار الأشهر الأخيرة، فحصا شاملا بموضوع وصول المساعدات للأهداف التي يجب أن تصل إليها، مؤكدا أنه في النهاية قررت تصعيب شروط تلقي المساعدات الدنماركية من قبل المؤسسات الفلسطينية غير الحكومية.

وفي السياق ذاته، أشار موقع “واللا” الإسرائيلي، إلى أن الدنمارك اتخذت قرارها بعد تحقيقات مطولة أجرتها وزارة الشؤون الاستراتيجية الدنماركية، لافتا إلى أن الخطوة جاءت بعض ضغوط مارسها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزارة الخارجية الإسرائيلية.

وزعم الموقع الإسرائيلي أن ضغوط نتنياهو جاءت على خلفية الكشف عن تحويل مبالغ مالية عن طريق “إدارة حقوق الإنسان” المتواجدة في رام الله، إلى مؤسسات تدعو إلى مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر وكالات