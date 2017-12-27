السطات الإسرائيلية تخلي سبيل الطفل فوزي الجنيدي

أخلت السلطات الإسرائيلية مساء اليوم الأربعاء، سبيل الطفل الفلسطيني فوزي الجنيدي (16 عاما).

وقال رشاد الجنيدي(عم الطفل)، للأناضول، إن اخلاء سبيل الجنيدي تم من سجن عوفر الإسرائيلي، بعد دفع كفالة مالية قدرها 10 آلاف شيكل (2860 دولار)، لحين استكمال محاكمته.

وبين أن الطفل سيخضع لفحوص طبية في مجمع فلسطين الطبي في رام الله.

وكانت فحوصات طبية خضع لها الطفل فوزي الجنيدي، أظهرت وجود كسر في كتفه الأيمن، جراء الضرب الذي تعرض له خلال اعتقاله، بحسب الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فرع فلسطين.

وأوضحت فرح بيادسة، محامية الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فرع فلسطين، (جمعية فلسطينية غير حكومية)، والتي تتابع قضية “الجنيدي”، في بيان صحفي تلقت وكالة الأناضول، نسخة منه، أنها تقدمت بشكوى ضد الجيش الإسرائيلي، بالنيابة عن الطفل الذي تعرض للضرب المبرح خلال اعتقاله.

وكانت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية، قد قررت في وقت سابق اليوم الإفراج عن الطفل الجنيدي بكفالة مالية، لحين استكمال محاكمته، بعد تراجع النيابة العامة عن الاستئناف الذي تقدمت به ضد قرار سابق بالإفراج عنه.

واعتقل الجيش الإسرائيلي الطفل الجنيدي في السابع من الشهر الجاري، في منطقة باب الزاوية، وسط الخليل، حيث كانت تدور مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوة عسكرية إسرائيلية، احتجاجًا على قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وانتشرت على مواقع التواصل ووسائل إعلام عربية ودولية صورة للطفل الجنيدي لحظة اعتقاله، وهو معصوب العينين، ويحيط به 23 جنديًا إسرائيليًا، حيث لاقت الصورة صدى كبيرًا محليا ودوليا.