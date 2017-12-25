السعودية.. مكافآت ضخمة لمن يدلي بمعلومات عن هؤلاء

أهابت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، بكل من تتوفر لديه معلومات عن المطلوبين لتورطهم في جريمة قتل القاضي محمد الجيراني، وهم (محمد حسين علي آل عمار، وميثم علي محمد القديحي، وعلي بلال سعود الحمد) إلى سرعة الإبلاغ على الهاتف (990)، علماً أنه تسري في حق المُبلّغ المكافآت المعلن عنها سابقاً.

إلى ذلك، أعلنت الداخلية السعودية، الاثنين، أن الجثة التي عثر عليها مدفونة في العوامية للقاضي محمد الجيراني، وأنه قتل على يد مختطفيه.

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على المواطن زكي محمد سلمان الفرج ومقاومة المطلوب أمنياً سلمان بن علي سلمان الفرج لرجال الأمن عند تطويق منزله وإطلاقه النار تجاههم، ما أدى إلى استشهاد الرقيب خالد محمد الصامطي، فاقتضى الموقف حينها الرد عليه بالمثل لتحييد خطره ونجم عن ذلك مقتله.

كما تمكنت عمليات البحث الموسعة التي شملت منطقة لمزارع مهجورة بلغت مساحتها أكثر من (٢.٠٠٠.٠٠٠)م٢ من تحديد المكان الذي دفنت فيه الجثة، حيث قامت الجهات المختصة باستخراجها وهي بحالة متحللة، وأكدت الفحوص الطبية والمعملية للجثة وللحمض النووي (DNA) أنها تعود إلى الشيخ محمد عبدالله الجيراني ووجود إصابة بطلق ناري تعرض لها في منطقة الصدر.

وأكدت الداخلية السعودية أن الجهات الأمنية مستمرة في التصدي لتلك الجرائم الإرهابية التي دللت على مدى الإجرام المتأصل في نفوس هؤلاء المجرمين وخستهم ودناءة أفعالهم سعيا منهم لترويع الآمنين وإرهاب الشرفاء من المواطنين الذين لم يقبلوا أن يكونوا أُجراء مثلهم لأجندات خارجية، وتؤكد أنها قادرة على ردع إجرامهم وكف أذاهم وقطع دابر شرورهم وإفسادهم في الأرض.

وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت عن مليون ريال مكافأة لمن يدلي بأي معلومات عن إرهابي مطلوب، وتزداد هذه المكافأة إلى 5 ملايين في حال القبض على أكثر من مطلوب وإلى 7 ملايين في حال إحباط عملية إرهابية.

المصدر

العربية.نت