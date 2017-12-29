العراق.. أنباء عن توجه فرق عسكرية إلى حويجة كركوك

أفاد مراسل العربية الجمعة بوجود أنباء عن توجه الفرقة المدرعة التاسعة من #كركوك إلى مناطق #حويجة كركوك جنوب غرب المحافظة، لتعزيز قدرات القوات الأمنية هناك بعد هجمات لتنظيم #داعش استهدفت مواقع أمنية جنوب غرب كركوك.

وأوضح المراسل أن تضاريس تلك المناطق وعرة جداً، وتضم مستنقعات مائية اختبأ فيها من فر من حويجة كركوك من مقاتلي داعش، ومن ثم عادوا من جديد يهددون مناطق الحويجة، كركوك، ومناطق ممتدة إلى محافظات صلاح الدين وديالى.

وكانت المنطقة شهدت تحركات لعناصر من التنظيم، وأوردت وكالة روداو الكردية الأربعاء أن مسلحي داعش قتلوا قبل بضعة أيام، ضابطاً رفيعاً في الشرطة العراقية، فيصل سبعاوي، مع 5 من معاونيه، كما قتلوا أحد شيوخ عشيرة “الجحيش”، والقيادي في الحشد العشائري جنوب غربي كركوك، وليد نوري، وزوجته وولده.

ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم إن “المئات من مسلحي تنظيم داعش يختبئون في سلسلة جبال حمرين غربي مدينة كركوك”.

وتدار كركوك من قبل قوات مكافحة الإرهاب، الشرطة المحلية، الجيش، والشرطة الفيدرالية، وفي الوقت ذاته يسيطر الحشد الشعبي على محيط كركوك.

المصدر العربية نت