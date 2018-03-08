العراق.. شقيقة البغدادي تعترف والإعدام مصيرها

أصدرت محكمة الجنايات المركزية حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت، بحق شقيقة زعيم تنظيم #القاعدة في العراق #أبو_عمر_البغدادي، على خلفية قضايا تتعلق بالإرهاب.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى، القاضي عبد الستار بيرقدار الخميس إن “المحكمة الجنائية المركزية نظرت في قضية إحدى المتهمات، وهي شقيقة زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي في العراق أبو عمر البغدادي، التي تنتمي للتنظيمات الإرهابية “.

ولفت إلى أن “المتهمة اعترفت بانتمائها إلى التنظيمات الإرهابية وتقديمها الدعم اللوجستي للعناصر الإرهابية ومساعدتهم في القيام بأعمالهم، وكشفت أنها كانت تقوم بتوزيع المبالغ المالية على أفراد التنظيم في #الموصل”، مشيراً إلى أن زوج المتهمة هو أيضاً أحد القيادات في تنظيم القاعدة وقد حكم عليه بالإعدام سابقاً.

كما أوضح بيرقدار أن الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب .

المصدر

سامر يوسف – بغداد