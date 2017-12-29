القسام تنشر لافتة ضخمة في غزة بشأن مصير ضابط إسرائيلي

علقت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، لوحة إعلانية ضخمة وسط مدينة غزة، تحمل صورة كبيرة للضابط الإسرائيلي الأسير لديها “هدار جولدن”، فيما يبدو أنها رسالة ردا على اعتداء نائب متطرف في الكنيست الإسرائيلي الأسبوع الماضي على ذوي الأسرى.

وظهر “جولدن”، وهو يقف خلف القضبان وإلى جانبه عبارة باللغتين العربية والعبرية: “طالما أبطالنا لا يرون الحرية والنور.. هذا الأسير (هدار جولدن) لن يرى الحرية أبدا”، فيما حملت اللوحة الرقم العسكري الخاص بالضابط الإسرائيلي، الذي تقول حكومة الاحتلال الإسرائيلية إنه قتل خلال حرب العام 2014.

وأعلنت “كتائب القسام” في 20 تموز/يوليو 2014، أنها أسرت الجندي الإسرائيلي آرون شاؤول خلال الحرب الأخيرة، في حين أعلن الاحتلال في مطلع آب/ أغسطس 2015، فقدان الاتصال بالضابط الإسرائيلي هدار غولدن في رفح، جنوب القطاع.

وفي تموز/ يوليو 2015 كشف الاحتلال عن اختفاء الجندي “أبراهام منغستو”، بعد تسلله عبر السياج الأمني لشمال قطاع غزة، وهو جندي في حرس الحدود من أصول إثيوبية، فر إلى غزة في السابع من أيلول/ سبتمبر 2014، إضافة لجندي آخر من أصول بدوية يدعى هشام السيد، كان قد فقد على حدود غزة بداية عام 2016.

المصدر

غزة- عربي21- أحمد صقر