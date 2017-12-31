الليكود يصوت على مشروع قرار لضم الضفة الغربية والقدس

يعقد حزب الليكود الإسرائيلي الذي يقود الائتلاف الحاكم في إسرائيل اجتماعا الأحد للتصويت على مشروع قرار يلزم الحزب بـ”فرض السيادة الإسرائيلية” على القدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة.

ودعا مركز حزب الليكود نواب الكنيست إلى إتاحة الفرصة للبناء “في كافة أنحاء أرض إسرائيل وفرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية وقطاع غزة وغور الأردن”، وفق تعبيره.

ووفق ما تنص عليه اللوائح الداخلية للحزب، فإن نواب الحزب ملزمون بالتصويت لصالح أي قانون يمرر إلى الكنيست من داخل الحزب، حيث يأتي الاجتماع بعد جمع أكثر من 900 من تواقيع أعضاء مركز الحزب.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سيغيب عن الجلسة وهو “على الرغم من علمه بها فإنه لم يعمل على إلغائها أو تأجيلها”، وسط انتقادات من المعارضة الإسرائيلية التي وصفته بأنه “عديم المسؤولية”.

المصدر وكالات