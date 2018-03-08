اليمن.. أقوى ألوية الجيش يتجه نحو الحدود السعودية

أكدت مصادر عسكرية تحرُّك أهم وأقوى ألوية #الجيش_اليمني الأربعاء بقيادة العميد محمد الحجوري إلى #الحدود_السعودية_اليمنية في ميدي شمال غرب البلاد.

وقال العميد محمد الحجوري قائد لواء القوات الخاصة في تصريح لقناتي “العربية” و”الحدث” إن اللواء بكامل قوته توجّه إلى المنطقة العسكرية الخامسة بهدف حسم المعركة في حرض و #ميدي والتقدم نحو محافظة #الحديدة.

وأكد الحجوري أن لواء “القوات الخاصة سيضرب بيد من حديد وسوف يلقن المليشيا دروسا لن تنساها في الشجاعة والبطولة والقتال”، داعيا عناصر المليشيا “للانسحاب من مواقعهم وحقن دماء الأطفال المغرر بهم قبل مواجهة اللواء”.

وأضاف الحجوري أن “المهمة المكلفة للواء ستنفذ بشكل تام وبأقل الخسائر لما يتمتع به ضباط وصف ضباط وجنود اللواء من قدرات وإمكانيات ستفاجئ العدو، وهو يمتلك قدرات عالية في الحرب القتالية وحرب العصابات والجبال”.

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العربية.نت – هاني الصفيان