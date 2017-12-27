اليمن: وثيقة تكشف “النهب الحوثي”

حصلت “سكاي نيوز عربية” على وثيقة تكشف تحفظ قوات “الحوثي الإيراني” على أكثر من ألف حساب بنكي في اليمن، تمهيدا لنهبه.

والوثيقة الصادرة عن البنك المركزي اليمني الذي يسيطر عليه الحوثيون، تحمل عنوان “تعميم موجه إلى جميع البنوك العاملة في الجمهورية”، وتشير إلى الحجز التحفظي على عدد من الحسابات البنكية وعددها 1223 حسابا”.

وحسب مصاد “سكاي نيوز”، فإن الحسابات البنكية المذكورة تخص أشخاصا ومؤسسات وشركات.

وكانت قوات “الحوثي” قد أرسلت قائمة بتلك الأسماء إلى البنك المركزي، في السابع من شهر تشرين الثاني الماضي، للحجز على أموالهم استعدادا لنهبها.

وتكشف الوثيقة فصلا جديدا من استنزاف الحوثيين للموارد اليمنية، لاستخدامها في الحرب ضد القوات “الشرعية”، المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات.

المصدر سكاي نيوز عربية