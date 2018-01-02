باكستان تستدعي السفير الأميركي بعد توبيخ ترامب

استدعت باكستان السفير الاميركي لديها، بحسب ما اعلن متحدث باسم السفارة، وذلك في توبيخ علني نادر من نوعه إثر انتقادات لاذعة وجهها الرئيس دونالد ترامب لاسلام اباد مهددا بوقف المساعدات لها لاتهامها “بالكذب” بشأن ايواء متطرفين.

وطلب من السفير ديفيد هايل التوجه الى وزارة الخارجية في العاصمة الباكستانية مساء الاثنين، بعد ان ان ردت اسلام اباد بغضب على اتهامات الرئيس الاميركي لها “بالكذب” بشأن إيواء متطرفين وذلك في اخر حلقة من الخلافات التي تهز تحالفهما.

وأكّد متحدث باسم السفارة الاميركية ان هايل التقى مسؤولين لكنه اضاف “ليس لدينا اي تعليق حول جوهر اللقاء”.

المصدر وكالات