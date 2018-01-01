بالفيديو :متظاهرون إيرانيون غاضبون لخامنئي: حان الوقت لترحل

تداول رواد مواقع التواصل الإيراني فيديوهات جديدة حول توسع نطاق المظاهرات في إيران خلال الأيام الأربعة الماضية على التوالي، بل وأيضا رفع سقف المطالب حيث طالب المتظاهرون خامنئي بالرحيل مرددين “حان الوقت لترحل”.

وكانت قنوات إيرانية قد أفادت عبر تطبيق “تلغرام” تغطي أخبار المسيرات الاحتجاجية، أن حشود المتظاهرين في العاصمة طهران، تتجه نحو بيت مرشد النظام الإيراني، علي خامنئي، الواقع في شارع باستور، بينما تنتشر قوات الأمن والحرس الثوري بكثافة في الشوارع المؤدية لبيت المرشد.

وأفادت قناة “شهرونديار” عبر تلغرام أن جموع المحتجين اتجهت في تمام الساعة 19:50 بتوقيت طهران، إلى بيت المرشد.

المصدر

العربية.نت