بالفيديو.. متظاهرون يُزيلون ويمزقون صور خامنئي بطهران مرددين: الموت لك

أزال متظاهرون صور المرشد الإيراني علي خامنئي في طهران، ورددوا هتافات “الموت لك”.

يحدث هذا فيما واصل آلاف الإيرانيين في عشرات المدن مظاهرات الغضب ضد نظام الملالي لليوم الثالث على التوالي، حيث وثقت كاميرات الهواتف لقطات أظهرت القمع الأمني، بينما كانت عبارة “الموت لخامنئي” تنتشر على جدران العاصمة طهران.

وانتشرت لافتات في مختلف المدن الإيرانية بشعار “الموت لخامنئي” و”استحِ يا خامنئي واترك الدولة”، في حين رصدت لقطات مصورة نشرها حساب “إيران الحرة” سيدة، وهي تكتب على الجدران “الموت لخامنئي اللص” وسط طهران.

وخرجت مظاهرات حاشدة في جامعة طهران رافعة شعارات ضد رئيس مجلس الشورى الإيراني، علي لاريجاني، قائلة “سيد علي اخجل واترك الحكومة”.