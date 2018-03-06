صور: بعد إهانة وإعتقال نجل المرجع الديني صادق الشيرازي.. تظاهرة بكربلاء ضد إيران

تظاهر عدد من أهالي مدينة كربلاء العراقية، الثلاثاء، أمام مبنى القنصلية الإيرانية، احتجاجا على اعتقال نجل المرجع الديني صادق الشيرازي في مدينة قم الإيرانية.

وذكرت مواقع محلية عراقية أن “أهالي كربلاء تظاهروا أمام مبنى القنصلية الإيرانية في كربلاء على خلفية اعتقال حسين الشيرازي في مدينة قم اليوم الثلاثاء”.

ورفع المتظاهرون لافتات قالوا فيها إن “المخابرات الإيرانية اعتقلت الشيرازي ونقلته إلى جهة مجهولة”، وفيما حملوا السلطات الإيرانية مسؤولية اعتقاله، فقد طالبوا الحكومة العراقية بالتدخل من أجل إطلاق سراحه.

وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة “الوطن” الكويتية أن “اعتقال رجل الدين الشيعي من أمام منزله، بسبب محاضرة دينية اعتقدت السلطات أن الشيرازي قصد كما يسمى ولاية الفقيه خامنئي، حيث تحدث عن الظالمين وحكمهم الجائر في بلاد الإسلام”.

وأكدت أن “اعتقال حسين الشيرازي مختلف حيث تم التعدي عليه وضربه بصاعق كهربائي مما أسقطه أرضا واعتقل على إثرها إلى جهة غير معلومة”.

واعتقلت السلطات الإيرانية أوائل شهر شباط/فبراير الماضي حسين الشيرازي، وتم استدعاؤه إلى مديرية الاستخبارات الإيرانية لأكثر من مرة خلال الأعوام الماضية.

ويتعرض الشيرازي للإهانة والتهديد بشكل مستمر بسبب مشكلة نظام الحكم في إيران مع المرجعية الشيرازية كونها مرجعية مستقلة وتدعو إلى استقلال الحوزة العلمية والمراجع العظام عن الحكومات، بحسب الصحيفة الكويتية.

وتناقل نشطاء ووسائل إعلام محلية، صور لتظاهرة أهالي كربلاء بينهم رجال دين شيعة، أمام القنصلية الإيرانية في المدينة، للمطالبة بإطلاق سراح الشيرازي.