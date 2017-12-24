تاجر مخدرات يستقل سيارة الشرطة.. بدل الأجرة

استقل تاجر مخدرات دنماركي كان يحمل ألف سيجارة حشيشة سيارة شرطة بعدما ظن أنها وسيلة نقل بالأجرة على ما ذكرت الشرطة الدنماركية.

وقالت شرطة كوبنهاغن في تغريدة “استقل تاجر حشيشة على عجلة من أمره سيارة أجرة ليل الخميس في حي كريستيانيا. وكم كانت المفاجأة كبيرة عندما أدرك أنه صعد إلى سيارة للشرطة”.

ويضم هذا الحي في العاصمة الدنماركية منذ السبعينات مجموعة من السكان تدير نفسها بنفسها وسوقا كبيرة للقنب الهندي.

وكان التاجر يحمل حوالي ألف سيجارة حشيشة على ما أوضحت الشرطة التي أوقفته على الفور.

المصدر

ستوكهولم- فرانس برس