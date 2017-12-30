ترامب: احتجاجات الإيرانيين جاءت رفضاً لفساد النظام

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن الاحتجاجات السلمية للمواطنين الإيرانيين جاءت رفضا لفساد النظام الحاكم في طهران.

وقال ترامب في تغريدة إن تقاريرعدة أكدت أن الاحتجاجات السلمية للمواطنين الإيرانيين ثارت بعد أن “فاض الكيل بهم من فساد النظام، وإهدار ثروات البلاد على “تمويل الإرهاب في الخارج”.

وطالب الرئيس الأميركي، الحكومة الإيرانية “باحترام حقوق الشعب، بما فيها حقه في التعبير عن نفسه”.

وختم أول تغريدة له عن الاحتجاجات في إيران قائلا: “إن العالم يراقبها”.

المصدر العربية