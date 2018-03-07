ترامب: الإتحاد الاوروبي لم يعامل الولايات المتحدة جيدا

إعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الإتحاد الأوروبي “لم يعامل جيدا” الولايات المتحدة في العلاقات التجارية الثنائية، وذلك في معرض تبريره التهديد الذي اطلقه بفرض رسوم جمركية كبيرة على واردات الفولاذ والالومنيوم في إجراء يعتزم الاوروبيون الرد عليه بالمثل.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض ، ان الأوروبيين “عمليا يجعلون من المستحيل علينا ان نقوم بأعمال معهم ومع ذلك فإنهم يرسلون سياراتهم الى سائر انحاء الولايات المتحدة”، مشددا على ان “الإتحاد الأوروبي لم يعاملنا جيدا، وهذا كان وضعا تجاريا سيئا غير عادل بتاتا بتاتا”.

المصدر AFP