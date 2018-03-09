ترامب تلقى دعوة من كيم جونغ أون للقاء.. ووافق على تلبيتها

أفاد مصدر دبلوماسي، أن وفدا كوريا جنوبيا سلم البيت الأبيض ، يدا بيد، خطابا من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أميركية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز ، إن مستشار الأمن القومي في الجنوب تشونغ يوي- يونغ سيعلن عن أمر هام بشأن كوريا الشمالية ، خلال إفادة في البيت الأبيض الساعة السابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس (0000 بتوقيت غرينتش).

وقالت “فوكس نيوز”، إن المسؤول الكوري الجنوبي سيلعن عن دعوة وجهها كيم جونغ أون للقاء الرئيس ترامب . كما سيعلن عن التزام كيم بوقف التجارب النووية والصاروخية، بحسب ما نقلت مصادر وسائل إعلام عن مستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية .

لاحقا، أعلن مستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وجّه دعوة للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، وقال إن ترامب سيلتقي زعيم كوريا الشمالية في شهر أيار المقبل.

وأكد المستشار الكوري الجنوبي أن زعيم كوريا الشمالية تعهد بوقف التجارب النووية والصاروخية، مشيرا إلى أن الضغوط ستستمر إلى أن تقرن بيونغ يانغ الأقوال بالأفعال.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس ترامب وافق على لقاء كيم جونغ أون ، إلا أنه أكد استمرار فرض العقوبات على كوريا الشمالية

المصدر وكالات.