ترامب: حررنا جميع المناطق في سوريا والعراق من “داعش”!

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، أن العسكريين الأميركيين حرروا “بشكل كامل” جميع المناطق في سوريا والعراق من مقاتلي تنظيم “داعش” .

وقال ترامب خلال كلمة في البيت الأبيض: “كما تعلمون، فإننا حققنا نجاحات كبيرة في سوريا والعراق.. لقد حررنا تقريبا جميع الأراضي التي كانت (الخلافة) قد استولت عليها في سوريا.. والأمر نفسه يتعلق بالعراق”.

وأكد ترامب أنه تم “تحقيق نجاحات كبيرة أيضا في أفغانستان ، وذلك عقب كلمة ألقاها في آب الماضي بشأن الاستراتيجية الأميركية في أفغانستان .

تجدر الإشارة إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ، كانت هي أيضا، قد أعلنت في وقت سابق من يوم الجمعة، هزيمة “داعش” في سوريا والعراق ، مؤكدة أن الفضل في ذلك يعود إلى الجنود البريطانيين.

وكان الإتحاد الروسي قد أعلن في 6 ك1، التحرير الكامل لأراضي سوريا من مسلحي “داعش”، وذلك بعد عملية عسكرية جوية أجرتها القوات الروسية بعد أن وصلت إلى سوريا في أيلول عام 2015 بطلب من الحكومة السورية.

وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 11 ك1 خلال زيارته لقاعدة حميميم الجوية في سوريا بسحب القوات الروسية من هناك.

المصدر وكالات