ترامب يهدد بقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية ، متهما إياها برفض التفاوض على إتفاق سلام مع إسرائيل بعد اعتراف إدارته بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال ترامب في تغريدة على موقع “تويتر”: “نحن ندفع للفلسطينيين مئات ملايين الدولارات سنويا ولا نحصل منهم على أي تقدير أو إحترام.”.

وأضاف: “هم لا يريدون حتى التفاوض على معاهدة سلام مع إسرائيل .. وطالما أن الفلسطينيين ما عادوا يريدون التفاوض على السلام ، لماذا ينبغي علينا أن نسدد لهم أيا من هذه المدفوعات المستقبلية الضخمة؟”.

المصدر AFP