ترامب يوقع قانون خفض الضرائب

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، قانون خفض الضرائب على الشركات والمكلفين (الأفراد)، والذي يعد أكبر تعديل على النظام الضريبي في الولايات المتحدة، منذ أكثر من 30 عاما.

وجاء توقيع ترامب على القانون، في المكتب البيضاوي بواشنطن، بعد أيام من مصادقة الكونغرس الأمريكي عليه.

ويصف مراقبون توقيع الرئيس الأمريكي على القانون بالنصر الأكبر للبيت الأبيض خلال 2017، حيث سيخفض القانون 1.5 ترليون دولار عن الشركات والمكلفين.

ويشكو مواطنون وخبراء أمريكيون من أن تعقيد النظام الضريبي الأمريكي يثقل كاهل دافعي الضرائب في ملء استمارات معقدة، ما يضطرهم إلى اللجوء إلى شركات متخصصة للقيام بالأمر نيابة عنهم مقابل أجور باهظة.

ومن المنتظر أن يتم خفض الضراب على الشركات الأمريكية من نسبة 35 بالمئة إلى 21 بالمئة اعتبارا من 2018، كما سيجري القانون تغييرا مهما على ضرائب المكلفين في البلاد، لتنخفض عدة نقاط خلال الـ 10 سنوات المقبلة.

ويحذر خبراء اقتصاديون من أن خفض الضرائب بهذا المستوى سيزيد العجز في الميزانية، بينما تأمل إدارة ترامب في تسريع النمو الاقتصادي، وبالتالي إيجاد المزيد من فرص العمل.