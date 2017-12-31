بالفيديو.. تظاهرات الإيرانيين تصل لقرب منزل “المرشد” علي خامنئي

أفادت قنوات إيرانية عبر تطبيق “تلغرام” تغطي أخبار المسيرات الاحتجاجية، أن حشود المتظاهرين في العاصمة طهران، تتجه نحو بيت مرشد النظام الإيراني، علي خامنئي، الواقع في شارع باستور، بينما تنتشر قوات الأمن والحرس الثوري بكثافة في الشوارع المؤدية لبيت المرشد.

وأفادت قناة “شهرونديار” عبر تلغرام أن جموع المحتجين اتجهت في تمام الساعة 19:50 بتوقيت طهران، إلى بيت المرشد.

وأضافت أن هناك أوامر للقادة العسكريين لاتخاذ كافة التدابير لمنع وصول المتظاهرين إلى بيت المرشد.

أما موقع “آمد نيوز” المعارض، فأكد أن المظاهرات في وسط طهران تتجه من ميدان انقلاب إلى ميدان باستور مقر المرشد. كما أفاد أن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين في ميدان فردوسي وسط طهران.