تقدم للجيش اليمني بحجة وصعدة والجوف بدعم من التحالف

تستمر معارك #الجيش_اليمني على الحوثيين في محافظات #حجة و #صعدة و #الجوف بغطاء جوي وبري من مقاتلات ومدفعيات #تحالف_دعم_الشرعية في #اليمن.

ففي مديرية حرض بمحافظة حجة يستمر التحالف بتطهير مواقع الميليشيات وتأمين مناطق جديدة للجيش الوطني، بعد تحرير منفذ حرض اليمني.

أما في محور صعدة فقد نجح الجيش الوطني من استعادة جبل الأزهور والقرى القريبة منه في مديرية رازح.

كما ساندت مقاتلات التحالف الجيش الوطني في الجوف في معارك خاضتها في برط العنان وتبة المهاشمة.

المصدر

اليمن – هاني الصفيان