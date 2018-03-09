تنامي نشاطات “داعش” في شمال أفغانستان يقلق موسكو

أعرب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا عن قلق موسكو إزاء تنامي نشاطات تنظيم “داعش” في المناطق الشمالية من أفغانستان .

وقال نيبينزيا خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في أفغانستان ، أن نشاطات التنظيم الإرهابي يمثل “عاملا خطيرا” لتدهور الأوضاع الأمنية هناك، حيث يزداد عدد مسلحي “داعش” في شمال البلاد باستمرار، الأمر الذي يجعل هذه المنطقة موطئ قدم للتنظيم في توسعه إلى مناطق أخرى، بما فيها آسيا الوسطى.

وتابع المندوب الروسي الدائم أن مما يثير القلق الروسي الأكبر، هو قيام “داعش” بإنشاء شبكة واسعة من معسكرات تدريب لمسلحين، بمن فيهم منحدرون من روسيا ودول آسيا الوسطى.

ولفت إلى أن حوادث نقل أسلحة لمسلحي “داعش” على متن مروحيات من دون علامات، لم يجر تحقيق فيها حتى الآن، مضيفا: “هذه القضية لا يجوز السكوت عنها، بل يجب التحقيق فيها بصورة وافية ووقف هذه الممارسات بلا إبطاء”.

المصدر تاس