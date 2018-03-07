تيلرسون يبدأ اليوم الأول من جولته الأفريقية

يبدأ وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون اليوم اول جولة له في افريقيا منذ توليه منصبه.

وخلال جولته التي تستمر حتى 13 آذار، سيزور تيلرسون اثيوبيا التي تشهد ازمة سياسية منذ الاستقالة المفاجئة لرئيس حكومتها هايلي ميريام ديسيلين وسيلتقي في عاصمتها اديس ابابا قادة مفوضية الاتحاد الافريقي، وجيبوتي مقر القاعدة العسكرية الاميركية الوحيدة في القرن الافريقي.

كما تشمل جولته بعد ذلك كينيا التي خرجت للتو من محطة انتخابية مضطربة وتشاد حيث سيقوم باول زيارة لوزير خارجية اميركي في هذه المستعمرة الفرنسية السابقة. وسيختتم جولته الافريقية هذه في نيجيريا.

المصدر الوكالة الوطنية للاعلام