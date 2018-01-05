جلسة لمجلس الأمن حول إيران واحتمال فرض عقوبات على القمع

يستعد مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة حول إيران، الجمعة، دعت إليها الولايات المتحدة الأميركية، في حين ألمحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت، إلى احتمال أن تفرض واشنطن عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين متورطين في قمع الاحتجاجات.

والجلسة التي يتعين أن تؤكدها الرئاسة الكازاخستانية الدورية للمجلس ستعقد الجمعة.

واعتبرت روسيا المقترح الأميركي الداعي لعقد اجتماع غيرعادي لمجلس الأمن الدولي لبحث الاضطرابات في إيران “ضار ومدمر”، حسب ما نقلت وكالة الإعلام الروسية عن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي.

وقال ريابكوف وفقًا لما أوردته الوكالة: “لا نرى دورا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في هذا الشأن”.

وأضاف: “الشؤون الداخلية لإيران ليس لها علاقة بدور مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وهو حفظ السلام والأمن الدوليين”.

وكانت نيكي هيلي السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة قالت في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إن بلادها تسعى إلى عقد اجتماعات طارئة بشأن إيران بمقر الأمم المتحدة في نيويورك وبمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وخرجت احتجاجات مناهضة للحكومة في مدن وبلدات إيرانية خلال الأيام القليلة الماضية مما أسفر عن مقتل 21 شخصًا.

وفي تعليقه على احتمال أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران رأى المسؤول الروسي أن مثل هذه الوسائل غير شرعية.

كانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت ألمحت إلى احتمال أن تفرض واشنطن عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين متورطين في قمع الاحتجاجات.

وكان ريابكوف قال في وقت سابق الخميس إنه لا ينبغي للولايات المتحدة أن تتدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية وإن موسكو ستظل ملتزمة بالاتفاق الدولي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية.

ووافقت فيه طهران على كبح برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية.

المصدر سكاي نيوز